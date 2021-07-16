"С конца июня из-за проблем принимающей компании Mouzenidis Travel Greece аннулированы туры россиян примерно на 12 млн евро (около 1 млрд руб.). При средней стоимости бронирования в 700 евро речь может идти примерно о 17 тыс. турах", — пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на туристическом рынке.

Как отмечает издание, возникающие сейчас проблемы касаются в основном туров, перенесенных с 2020 года, которые были забронированы до введения связанных с пандемией COVID-19 ограничений. Средства за них российские компании перевели в Mouzenidis, получить их теперь почти невозможно.

"Не всем туристам удается вернуть средства. По данным агентов, операторы отменяют запланированные поездки в одностороннем порядке и не предлагают путешественникам внятной альтернативы, аргументируя это приостановкой работы принимающей компании. Некоторые агенты думают о подаче заявлений в суд, для других остается непонятным статус туров на осень", — пишет газета.

По словам источника, туристам предлагается возможность отправиться в Грецию с доплатой или продолжать переносить поездку.

17 июня Mouzenidis Travel Greece приостановил прием туристов в Греции до конца июля в связи с реорганизацией, связанной с оценкой имущества, передачей наследства и сменой руководства. Своим партнерам-турагентам в России туроператор предложил перенос туров, забронированных на даты с 18 по 26 июня, на период с 1 сентября 2021 года или на летний сезон 2022 года.

На следующий день, по данным греческих СМИ, холдинг Mouzenidis Group подал в суд первой инстанции в Салониках ходатайство о приостановке деятельности. Отмечается, что задолженность компании с 2019 года составляет около 70 млн евро. В основном это долги перед отельерами.

В соцсетях Mouzenidis Travel Greece объявила о начале процесса консолидации бизнеса, поскольку доходы компании с начала пандемии коронавируса упали на 95%. Компания сообщила, что для выполнения всех обязательств бизнес в ближайшее время обратится ко всем кредиторам с графиком погашения долгов.

В свою очередь, российский миллиардер Иван Саввиди предложил руководству Mouzenidis Group стать стратегическим инвестором Mouzenidis Travel Greece и погасить все долги принимающей компании: общий объем инвестиций оценивается более чем в 30 млн евро наличными или гарантийными обязательствами.

Mouzenidis Group – один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. В него входит сеть отелей (1400), авиакомпания, девелоперская компания, торговый центр, детский лагерь и другие бизнесы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов.

Как сообщалось, 27 марта 2021 года основатель и президент холдинга Group Борис Музенидис умер в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса.