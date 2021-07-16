"Конечно, здесь необходимо встречное движение. То есть мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, ставить в дискриминированное положение", — сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, действительно ли тема признания сертификатов и прививок в РФ связана с аналогичными решениями в других странах.

По словам Пескова, пока у Кремля нет решения проблемы и ее следствия — невозможности иностранцам получить QR-коды, необходимые для посещения ряда учреждений в Москве и других регионах. Но российские власти, отметил он, эту проблему видят и рассчитывают, что выход будет найден.

"Мы, например, очень приветствовали бы, если бы наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных структурах. Конечно, это большая проблема — непризнание вакцин, это тот вопрос, на который вместе с международными партнерами предстоит найти ответ. И, конечно, все, что касается QR-кодов, — власти Москвы прекрасно знают эту проблему, и она постепенно будет решаться", — сказал пресс-секретарь главы государства.