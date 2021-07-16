"Для нашего города это важный шаг, который будет способствовать повышению привлекательности для туристов, в первую очередь, для иностранных гостей", — написал градоначальник.

Он отметил, что программа безопасных путешествий Safe Travels была запущена Всемирным советом по путешествиям и туризму в прошлом году. Были разработаны протоколы безопасности для различных типов объектов индустрии гостеприимства.

"Сегодня к программе Safe Travels уже присоединилось 79 стран по всему миру. Наличие этого знака свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, Сочи смог максимально быстро и эффективно адаптироваться к серьезным вызовам, которые преподнесла туротрасли пандемия.

"В Сочи отдых организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Теперь наш город — первый российский курорт, отвечающий и мировым стандартам безопасности", — заверил мэр.

Он напомнил, что для удобства отдыхающих в Сочи разработан проект по созданию Единой туристско-информационной системы, где представлена информация о городе, туристических и оздоровительных возможностях, мероприятиях, новостях и значимых событиях. Проект разработан по принципу "единого окна" туристических возможностей города. Благодаря такому подходу сервис позволит с комфортом планировать качественный отдых на любой вкус.