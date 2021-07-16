"Проект музея КАМАЗа был одобрен ещё в 2018 году. Тогда планировалось возведение двухэтажного здания. На сегодняшний день концепция изменилась. По обновленному проекту предусмотрено строительство музея под открытым небом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции будут представлены исторические и новейшие образцы автомобилей производства татарстанского автогиганта.

"Мы одобряем данную инициативу. Челнинцам и гостям города будет интересна история развития крупнейшего автопроизводителя КАМАЗ. Тем более музей будет выполнен в таком интересном формате", — цитирует пресс-служба слова президента республики Рустама Минниханова.

В 2018 году сообщалось, что в Набережных Челнах будет построен музей КАМАЗа, его открытие планировалось к 50-летию автогиганта — в конце 2019 года.

Отмечалось, что для этих целей исполком Набережных Челнов предоставит КАМАЗу в аренду земельный участок площадью более 5 тыс. кв. метров. В музее, помимо экспозиции автомобилей, предполагалось расположить хранилище фондов и интерактивные аттракционы.