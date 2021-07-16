"Коснулись темы развития инфраструктуры для яхтенного туризма и вдольберегового морского сообщения на Азово-Черноморском побережье. Концепция уже разработана. Проект предусматривает создание сети из 8 марин на побережье от Лазаревского до Адлера", — написал он.

Мэр отметил, что реализация проекта требует серьёзных проработок, в том числе и законотворческих.

"Но сегодня мы обязаны думать на будущее и уже сейчас прорабатывать все возможные перспективы развития отрасли гостеприимства", — подчеркнул градоначальник.

Как сообщалось, в Сочи осуществляется морское сообщение с Гагрой (Республика Абхазия), Трабзоном (Турция), Батуми (Грузия) и Туапсе, а также функционируют круизы по Черноморскому побережью на теплоходе "Князь Владимир".