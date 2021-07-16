Автобусные поездки по этому маршруту из-за пандемии прекратились в марте 2020 года.

"Регулярные автобусные поездки возобновлены с этой пятницы. Из немецкого Штутгарта в Калининград отправился большой пассажирский автобус. Пока что частота рейсов по данному маршруту составит один раз в две недели. В дальнейшем их число может быть увеличено. Но все зависит от развития ситуации с пандемией в России и Германии", — пояснили в компании.

Воспользоваться этим маршрутом могут пассажиры, которые имеют документы, подтверждающие их право на поездки между Евросоюзом и Россией в период пандемии.

Рассадка пассажиров в салоне осуществляется из расчёта один человек на два места.