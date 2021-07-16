Мальчик сообщил, что его друг получил травму ноги, из-за чего выйти в назначенное время с горы Сахарная они не смогли. По его словам, полтора дня назад, услышав звук летающего вертолета, ребята поняли, что их ищут.

"Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, второй подросток принял решение, что пойдет искать помощи спасателей. Он самостоятельно вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко", — говорится в сообщении.

При встрече с поисковой группой подросток сообщил местонахождение своего друга — верховья реки Ушхо. В настоящий момент к травмированному туристу выдвинулись спасатели.

"Бортом вертолета Ка-32 МЧС с базы Южного РПСО вылетело 6 спасателей ЮРПСО МЧС России, 3 специалиста АСС "Кубань-СПАС" и 3 сотрудника Сочинского национального парка. Туриста эвакуировали с вершины горы Сахарная на базу спасательного отряда, где молодого человека передали врачам скорой помощи", — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 13 июля два подростка пропали после самостоятельного похода на гору Сахарная. В поисках подростков принимали участие спасатели, росгвардейцы и волонтеры.