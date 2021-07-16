Инициаторы проекта рассказали вице-премьеру, что компания "Экспедиция-тур" на участке 24,5 га создает туристическую рекреацию, включающую гостиничный комплекс, сервисные зоны для размещения подсобных помещений, обслуживающих комплекс, зоны отдыха, трассы для проведения трекинговых, эколого-туристических маршрутов. Комплекс сможет принимать не менее тысячи человек за сезон. В 2019 году здесь началось строительство туристической базы. Как ожидается, комплекс начнет работу в 2023 году.

В 2018 и 2020 годах компания переселила из арктических районов Якутии на остров Завьялова две партии овцебыков общей численностью 50 особей с якутского острова Большой Бегичев в Анабарском районе. Животные прижились на новом месте.

В августе из Омсукчанского округа завезена на остров Завьялова группа снежных баранов. Когда-то они обитали на островах Охотского моря, но были уничтожены человеком несколько десятилетий назад.

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, остров Завьялова может стать одной из туристических точек притяжения не только региона, но и всего Дальнего Востока, а в перспективе сюда могут приезжать туристы из центральной России и зарубежных стран.

В свою очередь, полпред отметил, что каждый регион Дальнего Востока обладает своими уникальными возможностями для развития туризма и формирования новых точек притяжения. Но зачастую не хватает качественной туристической инфраструктуры с современными сервисами и обслуживанием.

"Мы видим, что в Магаданскую область и другие регионы готовы заходить инвесторы, готовы вкладываться в новые проекты, строить гостиницы и туристические комплексы, охотничьи приюты и рекреационные зоны. Это значит, что будут создаваться новые рабочие места. Будут формироваться качественно иные компетенции для отрасли. А дальневосточные регионы получат дополнительные доходы в бюджет", — сказал Трутнев.

Остров Завьялова (почти 40 тыс. га территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. Добраться до него из Магадана можно морем за три часа на быстроходных лодках.