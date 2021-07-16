"Информационные центры будут включать отдельные зоны отдыха, санитарные зоны (в том числе для людей с ограниченным физическими возможностями). Там будет Wi-Fi и возможность подзарядить телефоны и планшеты. Еще одна зона будет для сувенирной продукции и реализации товаров народных художественных промыслов. Кроме того, на этих объектах будут установлены аппараты безналичной торговли, карта-схема и информационный щит с QR кодом", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в муниципальных образования республики уже ведется работа по подбору земельных участков для этих целей.

"Предполагается, что первые инфоцентры появятся возле таких достопримечательностей как водопады Салтинский и Тобот, Карадахская теснина, села Гоор и Гамсутль, Самурский лес, Бархан Сарыкун. Также они будут простроены в городе Дербент и других местах", — пояснил собеседник.

Проект реализуется в рамках государственной программы республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов" в целях создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры для увеличения въездного турпотока в Дагестан.