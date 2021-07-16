"Восстановление Речного вокзала — это вопрос, который находится в компетенции министерства культуры РФ. Мы второй год совместно с ведомством обсуждаем реализацию этого проекта. Уже есть деньги на восстановление, сделаны предпроектные работы. С учетом того, что это памятник, необходимо соблюсти все требования законодательства", — сказал губернатор.

По его словам, эта тема остужалась во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Тверь 13 июля.

"Михаил Владимирович (Мишустин — ИФ) обещал нас поддержать, помочь. Мы даже сделали специальную презентацию по этому месту, где еще был Отроч монастырь. Мы хотим восстановить и Речной вокзал, и оставить место для восстановления и исторических изысканий по одному из старинных в ЦФО Отроч монастырю, с которым связана вся история Центральной России", — сказал Руденя.

Он также отметил, что Михаил Мишустин поддержал крупные региональные проекты — строительство Западного моста и Детской областной клинической больницы.

Во время визита в Тверь 13 июля премьер-министр посетил производственные площадки Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК, ознакомился с ходом внедрения в регионе новой модели пассажирских перевозок и протестировал транспортное приложение "Волга".

Также главе федерального правительства был представлен проект развития кластера "Волжское море" и других объектов туристической инфраструктуры в ОЭЗ "Завидово".