Документом дополнен регламент заселения в гостиницы и иные объекты временного проживания, санатории, пансионаты региона.

"Постояльцы могут представить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения. Он принимается наравне с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, справкой о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции, сертификатом о прохождении вакцинации от COVID-19", — отмечается в сообщении.

Аналогичные требования установлены указом и для заселения в частные апартаменты, расположенные на территории Псковской области.

Сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления может быть предоставлен работниками организаций, которые направляются в служебную командировку за пределы Псковской области, а также участниками разрешенных указом массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 27 июня у заселяемого в пансионат, санаторий, гостиницу, дом отдыха, турбазу в Псковской области должен быть один из трех документов: документ о вакцинации либо тест ПЦР (выданный не ранее 3 дней до заезда), либо тест на антитела (сделанный не ранее 30 дней до заселения).

Также с 27 июня командирование за пределы области должно осуществляться работодателями при условии наличия у командируемого специалиста документа о вакцинации или теста на антитела, выданного не ранее чем за 30 дней до дня отъезда. Если у работника нет ни одного из указанных документов, то в течение трех календарных дней со дня его приезда необходимо обеспечить сдачу ПЦР-теста.

Кроме того, документ о вакцинации или тест ПЦР, либо тест на антитела должен быть у каждого участника разрешенного массового мероприятия, проводимого органами власти и местного самоуправления, частными организациями, гражданами. Речь идет о мероприятиях и на открытом воздухе, и в помещениях.

Данное требование не распространяется на религиозные мероприятия, концерты, спектакли, кинопоказы, а также мероприятия с количеством участников до 30 человек.

Ограничительные требования и рекомендация действуют до 31 июля.