"План включает два варианта, позволяющих туристам въехать в Израиль. Один из них будет предоставлять возможность въезда привитым вакцинами, одобренными FDA/EMA. Им нужно будет лишь пройти ПЦР-тесты. Второй вариант подходит туристам, которые привиты остальными вакцинами. При въезде в страну им необходимо будет пройти серологическое тестирование", — говорится в сообщении пресс-службы министерства по туризму Израиля.

Как отметили в министерстве, тестирование на антитела будет проводиться в специально оборудованном помещении в аэропорту Бен-Гурион. Результат можно получить в течение 15 минут. О стоимости теста не сообщается.

По словам Развозова, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то власти страны планируют возобновить въездной туризм с 1 августа.

С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных тургрупп с прививкой из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, с 1 августа власти планируют разрешить посещение страны индивидуальным туристам с сертификатом о вакцинации, из списка стран, утвержденного Минздравом страны.