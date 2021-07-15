"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидпоказаниям следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов", — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

Также в число лиц, подлежащих обязательной вакцинации, вошли работники сферы бытовых услуг, услуг клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки.

Кроме того, в КБР в обязательном порядке будут провакцинированы госслужащие, муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР, прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом — до 1 сентября 2021 года.

Исключение составят лица, имеющие противопоказания к прививке.