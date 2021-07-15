"Наша задача — создать комфортные условия для людей, которые приезжают в Сергиевские минеральные воды. Это касается не только проживания. Необходимо обеспечить оснащение санатория современным оборудованием, разработать комплекс дополнительных услуг. Нужно привести в порядок всю инфраструктуру, в том числе инженерную, благоустроить территорию", — цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

"Очень важно создавать дополнительный поток пациентов и туристов, которые будут проходить лечение в санатории, — отметил губернатор.

По его словам, медицинский туризм является одним из приоритетных направлений развития губернии. "Самарская область предлагает уникальные возможности по развитию туризма, в том числе — медицинского. И эта сфера, с учетом учреждений здравоохранения, санаториев, курортов, требует от нас повышенного внимания. Сергиевские минеральные воды — это жемчужина, одно из уникальных мест самарской земли", — сказал Азаров.

Он уточнил, что в период пандемии коронавируса на базе санатория прошли реабилитацию сотни жителей губернии.

Пресс-служба сообщает, что в санатории уже приобретено новое лечебное оборудование, начат ремонт корпусов и номерного фонда. Ведется благоустройство поселка Серноводск, где и располагается учреждение.

Власти работают над согласованием документов о присвоении санаторию статуса курорта. Также идут работы по сохранению лечебной грязи. Для этого планируется провести ремонт дамбы на озере Молочка.

"Важно, чтобы санаторий мог конкурировать с лучшими здравницами России. Год из года ФМБА увеличивает финансирование учреждения. В капитальные ремонты, обновление материально-технической базы вкладываются ежегодно от 50 до 100 млн рублей. В этом году поступит уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения. Дополнительно для жителей Самарской области будут выделены средства в размере 50 млн рублей для прохождения реабилитации", — отмечает начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаил Ратманов.

По его словам, рассматривается возможность строительства новых корпусов жилого фонда.

"Мы готовы в 1,5-2 раза увеличить количество сотрудников. Это позволит привлекать большее количество людей со всей страны", — сказал Ратманов.

По данным властей, первые сведения о Сергиевских источниках относятся к началу 18 века. В 1703 году Петр I велел возвести на их месте завод по добыче серы. С тех времен местные жители пользовались источниками для лечения различных болезней. Официальное открытие санатория состоялось в 1833 году.