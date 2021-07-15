"В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решение о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров", — заявила она.

По словам представителя "Шереметьево", службы аэропорта "в оперативном режиме устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории".

"Проводимые работы никаким образом не влияют на обслуживание пассажиров. Терминалы аэропорта функционируют в стабильном режиме, обслуживание пассажиров происходит согласно регламентам", — добавила Захаренкова, отметив, что актуальная информация о статусе рейсов отражена на табло аэропорта, на его официальном сайте и сайтах авиакомпаний.

Ранее в четверг очевидцы сообщили "Интерфаксу", что в аэропорту "Шереметьево" после ливня под воду ушли взлетно-посадочные полосы.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево" в четверг были задержаны 23 рейса, еще 2 отменены. Корректировки произошли и в расписаниях других аэропортов столицы. В "Домодедово" были задержаны 9 рейсов, 6 отменены, во "Внуково" отменен 1 рейс.

Департамент транспорта Москвы ранее предупреждал, что ливни, грозы и порывистый ветер прогнозируются в столичном регионе до позднего вечера четверга.