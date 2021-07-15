Отмечается, что документ носит рекомендательный характер и призван повысить качество оказания услуг.

"Водитель обязан иметь стаж не менее трех лет, исключить случаи курения табака. Водителю рекомендуется свободно владеть русским языком, знать расположение и название основных улиц, проездов, площадей, вокзалов, аэропортов, государственных учреждений, крупных торговых объектов, музеев, театров, больниц, настроить систему отопления и кондиционирования для поддержания комфортной температуры, при выборе музыкального сопровождения ориентироваться на пожелания пассажира, иметь опрятный внешний вид, иметь разменные денежные средства для взаиморасчетов с пассажирами", — говорится в утвержденном стандарте, который опубликован на сайте городской администрации.

В свою очередь пассажир не должен перевозить зловонные и опасные вещества, отвлекать водителя, он вправе получить всю необходимую информацию об условиях перевозки такси на русском языке, пассажиру рекомендуется исключить во время поездки употребление еды и напитков за исключением детского питания и не прилагать чрезмерных усилий при закрытии дверей.

Документ разработала рабочая группа, в которую вошли представители комитета по транспорту, общественных организаций, перевозчиков и агрегаторов такси. В администрации Петербурга считают, что выполнение рекомендаций стандарта позволит значительно повысить культуру перевозок такси.

В основу стандарта легли 15 правовых актов, содержащих требования к перевозке такси. Стандарт также разъясняет права и обязанности водителя такси и пассажира.