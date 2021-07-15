"Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но пока конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придётся обсуждать", — сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее сообщалось, что в Кремле уверены, что перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет, объемы производства постоянно растут.

"Нет. Постоянно растут обороты. Невозможно производство увеличить скачкообразно, но последовательно эти объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь", — сказал Песков.

Он тогда напомнил, что для международных рынков производство российских вакцин запускается заграницей, в разных странах. "Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены", — сказал он.

В Кремле адресовали вопрос, связанный с допуском в Россию иностранных вакцин от коронавируса, в оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией.

В ходе общения с прессой 7 июля Пескова попросили прокомментировать заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что несколько производителей иностранных вакцин подали заявки о регистрации на территории России, в том числе приветствуют ли российские власти появление иностранных прививок, из каких стран были поданы эти обращения. "Мы не можем обладать такой информацией, это все-таки вопрос для штаба оперативного и для Минздрава, это не вопрос Кремля", — сказал Песков.

В свою очередь Мурашко сообщил, что ряд иностранных производителей подал заявки на регистрацию своей вакцины на территории РФ, они проходят экспертизу.

"Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал он.

Ранее также сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что на российский рынок необходимо допустить иностранные вакцины от COVID-19, ободренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Следует срочно допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение ВОЗ", — сказал Титов журналистам в минувшую пятницу.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Три из них: векторная "Спутник V" центра им.Гамалеи Минздрава России, пептидная "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и цельновирионная, то есть использующая цельный, но убитый вирус "КовиВак" центра им.Чумакова РАН уже применяются для массовой вакцинации в РФ, четвертый препарат — "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника").