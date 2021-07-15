"Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверили специалисты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт санаторного корпуса №2 — современного четырехэтажного здания общей площадью 1881,94 кв.м", — говорится в сообщении.

В корпусе №2 обновят декоративную отделку фасадов, проведут ремонт помещений, заменят кровлю, напольные покрытия, дверные и оконные блоки и ограждения балконов и др.

Финансирование работ будет вестись из федерального бюджета.

Санаторий "Россия" знаменит своим первым корпусом, построенным в стиле сталинский ампир недалеко от Ливадийского дворца. Со временем вокруг него были возведены еще три корпуса.