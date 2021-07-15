"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам пить больше воды, находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы.

Дежурный синоптик крымского гидрометцентра уточнил "Интерфаксу", что дневные максимумы в ближайшие дни могут достигать 37 градусов. "Среднесуточная температура будет 26-28, дневные максимумы — 35-37", — сказал собеседник агентства.

Жара в регионе установилась за счет влияния воздушных масс тропических широт.

Как сообщалось, в Крыму с конца мая почти ежедневно шли сильные ливни, объявлялись штормовые предупреждения, ущерб от стихии составил 10 млрд рублей, два человека погибли, один пропал без вести, 58 получили легкие травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены мосты и дороги.