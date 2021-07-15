"С учетом позиции государственного обвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы", — сказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что мужчина заболел коронавирусом в минувшем году и был выписан в апреле из больницы для амбулаторного лечения.

"При выписке из больницы он предоставил недостоверную информацию об адресе проживания, дав добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции. Заведомо зная свой диагноз, осознавая, что может подвергнуть заражению других лиц, он прибыл для проживания в хостел на Рязанском проспекте",- сказали в прокуратуре.

В хостеле осужденный скрыл от администрации информацию о своем заболевании. Помимо него там проживало 20 человек.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по материалам проверки Кузьминской межрайонной прокуратуры, после возбуждения дела он скрылся от следствия и задержан только в мае текущего года.

Мужчина свою вину признал в полном объеме.