"На сегодняшний день на территории курорта находятся свыше 180 тыс. туристов, средняя загрузка средств размещения составляет 86%", — сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма мэрии Светлана Батяйкина в четверг.

По ее словам, работают 2875 объектов размещения, из них 60 — санатории и пансионаты с лечением. 99 объектов — это гостиницы, пансионаты, базы отдыха и детские лагеря, а также более 2,7 тыс. мини-гостиниц и отелей.

Батяйкина сообщила, что межведомственная комиссия, в состав которой входят сотрудники администрации города, полиции и Роспотребнадзора, проверяет соблюдения правил размещения туристов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Так, за две недели выборочно проинспектированы порядка 200 отелей, санаториев и мини-гостиниц во всех районах города.

"В случае выявления нарушения правил при заселении постояльцев в отношении отельеров принимается решение о возможности привлечения правонарушителей к административной ответственности, которая предусматривает штраф или приостановление деятельности средства размещения до трех месяцев", — подчеркнула директор департамента.

"В настоящее время серьезных нарушений не выявлено", — добавила она.

Глава департамента напомнила, что с 1 августа размещение в отелях с ПЦР-тестом станет возможным только в том случае, если туристы обязуются сделать прививку в течение трех дней со дня заселения.

"С 1 июля по новым правилам постояльцев принимают только при наличии ПЦР-теста, сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего перенесенное заболевание. Детям до 15 лет ПЦР-тест не требуется", — сказала она.