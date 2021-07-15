При этом пассажиропоток был на 85% выше показателя первого полугодия 2020 года. Большая часть пассажиров, 2 млн 209 тыс. человек, перевезена на рейсах внутри России.

"Основной тенденцией I полугодия 2021 года стал рост пассажиропотока на межрегиональных рейсах и сокращение объемов перевозок в Москву и за рубеж по сравнению с допандемийным периодом. Так, пассажиропоток на международных линиях снизился на 77% по сравнению с январем-июнем 2019 года", — отмечается в сообщении.

Количество пассажиров на внутренних рейсах выросло на 12%, а межрегиональные перевозки по маршрутам, минующим Москву, показали рост на 40%.

"Главным фактором столь существенного роста объемов перевозок на прямых межрегиональных направлениях стало активное развитие маршрутной сети одного из базовых перевозчиков "Кольцово" — авиакомпании Red Wings при поддержке правительства Свердловской области", — отмечают в пресс-службе.

Пятерку самых популярных направлений для перелетов внутри России составили Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь. На международных линиях самыми востребованными стали Анталья, Ереван, Ош, Ларнака и Душанбе.

Всего в первом полугодии рейсы из "Кольцово" выполняли 35 авиакомпаний по 104 направлениям маршрутной сети, включая регулярные рейсы по 57 направлениям внутри России и 10 — в дальнее и ближнее зарубежье.

Как сообщалось, в 2020 году "Кольцово" обслужил 3,55 млн пассажиров, что в 1,8 раза меньше по сравнению с 2019 годом. В пятерку наиболее популярных направлений полетов в прошедшем году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.