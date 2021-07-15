"В 2020 году Самарская область в целом приняла 1 млн 311 тыс. туристов. Это почти на 6% больше, чем в 2019 году. И в 2021 году мы планируем выйти на планку в 1,5 млн туристов", — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Он также уточнил, что по результатам первого полугодия уже зафиксирован рост показателей. "Идем в графике", — подчеркнул Абдрашитов.

По его данным, Свердловская область по итогам года может переместиться в топ-5 регионов по количеству туристов, которые приезжают в Самарскую область.

"Чуть более 47 тыс. (туристов из Свердловской области — ИФ) мы приняли в прошлом году. Это седьмая строчка в топ-10 регионов, которые приезжают к нам. Без сомнений, эта цифра в текущем году будет расти, мы уже отмечаем рост туристического потока из Свердловской области. Я думаю, что результатам года Свердловская область начнет уже перемещаться в топ-5", — добавил руководитель департамента.