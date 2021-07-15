"Настолько высоких цен за авиаперелет в Грецию не видели никогда ранее. Билет "Аэрофлота" из Москвы в Салоники в июле на человека в одну сторону обойдется почти в 80 тыс. рублей, Aegean Airlines – около 40 тыс. рублей. Если перевозчики смогут скорректировать свою ценовую политику, то Греция станет более доступной, что в свою очередь простимулирует спрос на направление у организованных туристов", — считает она.

Ломидзе отметила, что увеличение числа рейсов при отсутствии дефицита перевозки приведет к снижению стоимости тарифов, и соответственно бронировать Грецию туристы станут больше. Кроме того, сказала она, было бы разумно разрешить выбрать квоты на направление перевозчику, аффилированному с туроператором.

Как сообщили АТОР представители туристической розницы, спрос на Грецию достаточно скромный не только из-за высоких цен, но и из-за требования о сдаче ПЦР-теста на коронавирус по прибытии в страну. По их словам, пляжная Греция привлекает российских туристов с детьми, которые и сейчас жалуются на очереди при сдаче тестов на COVID-19. А с увеличением числа рейсов эта проблема станет еще масштабнее.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 28 июня увеличить число регулярных рейсов в Грецию почти до 20 в неделю, чартерная перевозка пока под запретом. С 24 июля авиакомпании смогут увеличить частоту полетов из Москвы в Салоники и Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Регулярные рейсы в Салоники, Афины и на Крит (Ираклион) выполняют "Аэрофлот", S7 и Aegean Airlines. Также право на выполнение полетов есть у Ellinair. Остальные перевозчики выполняют рейсы в статусе грузопассажирских.

С 30 июня всех прибывающих из России туристов (в том числе с прививкой) обязали сдавать ПЦР-тест по прилету.