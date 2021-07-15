"С 16 по 23 июля все вакцинированные от COVID-19 туристы получат скидку в размере 50% на посещение Ялуторовского острога", — сказал представитель туркомплекса.

По его словам, для получения скидки необходимо предъявить паспорт, а также сертификат о вакцинации, в том числе в электронной форме, либо справку о сделанных в медучреждении прививках от коронавируса.

Он также добавил, что туркомплекс работает в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Доля привитых от COVID-19 сотрудников составляет 77%", — подчеркнул собеседник агентства.

В 2009 году к 350-летнему юбилею Ялуторовска на месте, где в 17 веке началось возведение города, был построен Ялуторовский острог. Он огорожен высоким частоколом со сторожевыми башнями. Посетители острога смогут познакомиться с бытом и культурой первых русских поселенцев в Сибири.