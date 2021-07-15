"Программа стимулирования туристических поездок по нашей стране дала положительный эффект для Самарской области. Если говорить о таком сегменте, как гостиничный бизнес, то в последней, крайней волне туристического кешбэка мы зафиксировали более тысячи бронирований на общую сумму почти в 50 млн рублей", — сказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Абдрашитов также предположил, что следующая волна кешбэка будет "еще более эффективной".

"Осенний период является период более низкого спроса, но благодаря этой программе я думаю, что и осенью мы увидим достаточно большой поток, благодаря возможному возврату средств для туристов", — подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор ТК "Пилигрим" Анна Тукмачева сообщила, что благодаря программе сентябрьского кешбэка "на круизных теплоходах из Самары практически уже заканчиваются места".

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня. На четвертом этапе, стартовавшем 16 июня, туристы могут приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.