"Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта регулярного городского", — сказал Собянин в четверг в ходе осмотра макета будущего московского электрического речного трамвайчика, установленного у причала "Зарядье".

"Мы долго работали над этим проектом, потому что, конечно, можно его восстановить. Вряд ли он будет таким глобальным и закроет многие транспортные проблемы в Москве, но это такой интересный нишевый проект, с одной стороны, а с другой, он, конечно, должен вобрать в себя новые технологические решения, созданные на новом современном уровне. Такой проект мы разработали. Это будет новый электрический транспорт — электрические речные трамвайчики", — отметил мэр.

По его словам, регулярный речной пассажирский транспорт существовал в Москве вплоть до 2006 года, после этого пассажирские трамвайчики перестали ходить по Москве-реке, остались только туристические.

Мэр добавил, что трамваи должны ходить не только летом, но и зимой, поэтому необходимо также добавить конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Помимо этого, по словам Собянина, необходимо создать комфортные для пассажиров мини-вокзалы.

"Такой проект создан, мы его запускаем — в 2022-2023 году будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. Ну а в дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей", — сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, первыми регулярными маршрутами станут следующие направления: от Киевского вокзала через Москва-сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Маршруты будут гибкими — их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов.

Каждое судно порядка 22 метров в длину будет рассчитано на 42 посадочных места, два из которых — для маломобильных граждан. В пассажирском салоне будут установлены информационные экраны и USB-зарядки, обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов.

Оплатить проезд можно будет привычными для пассажиров способами: картой "Тройка", единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90 или 365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы — электрические суда с самого начала будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы.

Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тысяч пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 миллиона человек, проживающих в 18 районах Москвы.