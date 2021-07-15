"Открываем пляжи одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты — Кореиза! Роспотребнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПин", — написала Павленко на своей странице в фейсбуке.

В Кореизе открываются девять пляжей. Таким образом, закрытыми для купания остаются только семь пляжей в центральной части Ялты.

"Как только закончим расчистку русла Водопадной (река — ИФ), и вода будет соответствовать нормам СанПин — откроем и их! Надеюсь, очень скоро", — добавила сити-менеджер.

Всего в Ялте и окрестных поселках более 80 пляжей. Купание на них запретили с 18 июня из-за последствий ливней: акватория моря окрасилась в серо-буро-зеленый цвет, в воду вынесло мусор и грунт. Пляжи решили открывать поэтапно.

Ливни шли в Крыму полтора месяца почти ежедневно. Мощнейший за сто лет циклон накрыл полуостров 17 июня, после чего был введен режим ЧС: сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.

Очередные сильные ливни начались в Крыму в ночь на 4 июля. Две месячные нормы осадков выпали на юго-западе — в Бахчисарайском районе: реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтопило сотню частных домов и психоневрологический интернат. Одна женщина погибла.

Ущерб оценивается примерно в 10 млрд рублей, федеральные власти готовят документы для выделения средств.