"Организация ЮНЕСКО проинформирована о планах создания экокурорта, при строительстве которого универсальная ценность объекта Всемирного природного наследия "Западный Кавказ" не пострадает, а значит, природа будет сохранена и передана будущим поколениям", — говорится в сообщении.

Согласно нормативным документам ЮНЕСКО, государство-участник Конвенции может приступить к строительству только после ее одобрения Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году Россия заявила в ЮНЕСКО о намерении создать курорт, в 2020 году в Центре Всемирного наследия был презентован мастер-план курорта и подан пакет документов, обосновывающий границы объекта Наследия. В настоящее время дорабатывается мастер-план экокурорта, готовится стратегическая экологическая оценка, которая также будет представлена в ЮНЕСКО.

При формировании образа курорта учитываются обязательные условия строительства, среди которых помимо одобрения Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО значится полное информирование российской общественности, в том числе природоохранной и исполнение всех процедур, предусмотренных законодательством России. В связи с этим проект должен пройти общественные обсуждения, государственную экологическую экспертизу федерального уровня, главную государственную (градостроительную) экспертизу федерального уровня, строительный контроль и надзор, а также контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства России на этапах строительства и функционирования курорта.

По поручению главы Адыгеи при реализации проекта организовано сотрудничество с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью. 5 августа планируется презентация мастер-плана по созданию курорта с участием природоохранных общественных организаций.

Как сообщалось, в рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между Кабинетом министров Адыгеи и НАО "Красная Поляна" о создании на территории региона масштабного инвестиционного проекта "Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки". Планируется, что курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах Абадзеш — Мурзикао. Это территории бывшего горного пастбища. До 1992 года этот участок плато использовался для выпаса скота, а после был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику как раз для создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях.

Председатель правительства России Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона, что дает возможность развивать здесь современную, безопасную для окружающей среды туристскую инфраструктуру. При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях. При этом на территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. При обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменение рельефа.

Линейные объекты, технологические дороги планируется выполнять максимально по трассам существующих старых дорог и тракторных треков, т.е. по уже давно используемым территориям. Вся "тяжелая" инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

В правительстве региона особо подчёркивают, что курорт не планируется ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него. При таком подходе уникальные природные комплексы и объекты Лагонакского нагорья не будут затронуты.

"Руководство Адыгеи придерживается принципиальной позиции по сохранению уникального природного наследия республики и устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона", — подчёркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на важность развития туризма в регионах с учетом сохранения природных богатств указал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.