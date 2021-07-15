По ее словам, за указанный период среди украинских туристов, отдыхавших в Египте, было зафиксировано "один-два летальных случая от COVID-19".

Шалаби отметила, что в настоящее время в основных курортных регионах Египта — Шарм-эль-Шейхе и Хургаде для туристов в больницах подготовлены 400 койкомест, куда туристов могут госпитализировать в случае тяжелого течения COVID-19. В этих клиниках установлены 120 аппаратов ИВЛ, к которым, в случае необходимости, могут подключать пациентов.

По словам Шалаби, в случае необходимости госпитализации иностранного туриста с COVID-19 в других регионах, в частности, в Каире, используются местные клиники, в которых нет недостатка мест для туристов.

"В случае необходимости места в клиниках всегда есть", — сказала она.

Шалаби подчеркнула, что лечение туристов от COVID-19 покрывается за счет страховок, которые приобретают туристы.

Комментируя вопросы вакцинации от COVID-19, Шалаби отметила, что Египет признает все зарегистрированные в мире вакцины, в том числе российскую вакцину "Спутник-V" и документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации.

Она не исключила, что со временем Египет сможет предложить туристам возможность вакцинации от COVID-19 на коммерческих условиях.

Шалаби отметила, что работники сферы туризма Египта в настоящее время активно вакцинируются.

"Те работники туристической отрасли, которые еще не вакцинировались, переводятся на те участки работы, где нет непосредственного контакта с туристами. С туристами работают только вакцинированные", — сказала она.

Шалаби сообщила, что в настоящее время власти увеличили разрешенную заполняемость гостиниц с 50% до 70%. При этом она прогнозирует, что в ближайшее время этот показатель вряд ли будет повышен.

"Вряд ли будет размещена 100%-я заполняемость гостиниц", — сказала Шалаби.