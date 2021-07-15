Соответствующее постановление от 13 июля 2021 года №400 официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале в четверг.

Въезд и выезд иностранцев, согласно документу, "осуществляются в международных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь однократно по заявке на вакцинацию (однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины)".

Для прибытия иностранцам необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной документ, его заменяющий.

Въезд в Белоруссию иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты.

Заявка на вакцинацию будет аннулирована в случае отсутствия на дату ее проведения фактического въезда на территорию Белоруссии.

Под заявкой на вакцинацию понимается онлайн-заявка иностранца, ранее не въезжавшего в Белоруссию в целях вакцинации или вакцинированного первым компонентом вакцины, заполненная на сайте vaccination.by/form.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.

Как сообщалось, 1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий безвизовый въезд для граждан 73 государств для вакцинации от коронавируса.