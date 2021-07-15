"На настоящий момент поиски подростков продолжают порядка 80 спасателей, сотрудников полиции и нацпарка. Для проведения поисков сил и средств достаточно", — сказал журналистом начальник Южного регионального поисково-спасательного МЧС России Юрий Фомин в среду.

Он отметил, что спасатели обследуют всю территорию в радиусе горы Сахарная.

"Успокаивает то, что турист не один, их двое и они смогут друг другу оказать необходимую помощь. Это район с сильно пересеченной местностью и не изобилует серьезными препятствиями. Это дает надежду на положительный результат", — подчеркнул спасатель.

По его словам, рассматриваются две версии случившегося: первая — подростки за световой день не смогли спуститься с горы высотой 1550 метров и решили заночевать и, возможно, в поисках воды спустились к рекам; вторая — сбились с маршрута.

Ранее сообщалось, что накануне два 16-летних подростка — один из Сочи, второй — Нижегородской области — совершали туристический поход на гору Сахарная и планировали вернуться домой к вечеру. Однако не вернулись.