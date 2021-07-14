"Обсудили с инвесторами возможность создания в Сочи инфраструктуры, способствующей развитию воздушных перевозок пассажиров судами малой авиации. За счет привлечения внебюджетных средств планируется строительство вертолетного хаба и (посадочных — ИФ) площадок. Центр авиации будет зарегистрирован в Сочи и, соответственно, (будет — ИФ) пополнять бюджет города", — написал Копайгородский в своем телеграм-аккаунте.

По его словам, уже готова проектная документация по планировке и организации земельного участка в поселке Красная поляна.

"В октябре 2021 года планируется ввод в эксплуатацию вертолетного ангара и терминала для обслуживания пассажиров, где будет предусмотрена зона досмотра службой авиационной безопасности. Также рассматриваем три возможные локации для строительства хелипорта в Сочи и участок для организации площадки для выполнения взлета и посадок", — сообщил Копайгородский.

По его словам, на курорте существует значительный спрос жителей и гостей города на подобные услуги. Регулярные воздушные перевозки пассажиров в Сочи существовали еще в 1980-х годах и пользовались большой популярностью.

"Дополнительно в инвестпредложение входит разработка схемы трансфертных и экскурсионных воздушных маршрутов в Сочи. Возобновление вертолетного трансфера, согласно аналитическим данным, будет способствовать развитию туристической и бизнес-инфраструктуры", — добавил мэр Сочи.