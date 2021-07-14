Авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) ввела еще одну ежедневную частоту на этом направлении. Рейсы выполняются на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров. Теперь пассажирам, выбирающим полет с этой авиакомпанией, стали доступны и ранние утренние вылеты из Нижнего Новгорода в 7:00. Вечерние рейсы авиаперевозчик продолжит выполнять в 19:30 мск.

Также в расписании аэропорта сохраняются регулярные рейсы в Сант-Петербург авиакомпании "Россия", вылет из Нижнего Новгорода — в 13:25 и 19:05.

Пресс-служба отмечает, что Санкт-Петербург остается у путешественников, вылетающих из Нижнего Новгорода, в тройке по популярности среди российских направлений. За полгода в путешествие по маршруту отправились более 25 тыс. пассажиров.