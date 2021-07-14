Как сообщалось, оперштаб по борьбе с коронавирусом на заседании в среду решил возобновить с 24 июля авиасообщение на взаимной основе с Францией и Чехией. Во Францию будет выполнять по 4 рейса в неделю по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца, а также по 2 – из Петербурга по тем же маршрутам. В Чехию разрешено четыре рейса в неделю между Москвой и Прагой.

"Франция была очень популярным направлением выездного туризма до пандемии. Открытие страны было бы очень хорошей новостью для турбизнеса, но, к сожалению, туристы туда попасть не смогут даже после официального открытия авиасообщения. Въезд во Францию из третьих стран, в том числе из России, возможен только по уважительной причине: есть ВНЖ во Франции или Европе, на учебу, для воссоединения с семьей", — сообщила Тюрина.

Она напомнила, что такие же правила действуют и для большинства других стран Европы, с которыми возобновлено авиасообщение.

"Лишь Греция, Хорватия, Черногория, Сербия, Болгария и Албания готовы принимать россиян с прививкой, тестами или справками на антитела. При этом всего Россия открыла границу с 50-ю странами", — сказала Тюрина.

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году из России во Францию было совершено 407,6 тыс. турпоездок – на 25% больше, чем в 2018 году.