"С 23 июля 2021 года возобновляется обслуживание пассажиров в терминале С Международного аэропорта "Шереметьево". В терминал С будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D. Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что начало полетов авиакомпании "Аэрофлот" из терминала С продиктовано возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.

Терминал С аэропорта открылся в январе 2020 года, но в марте прекратил работу на фоне решения правительства ограничить авиасообщение за рубеж. Параллельно "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов D и E. После этого внутренние рейсы обслуживались через B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, – через F. В июле прошлого года, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в города Турции, Лондон и Занзибар, "Шереметьево" открыло D.