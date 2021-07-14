"Велосипедистам и другим участникам движения въезд на набережную запретят. Контролировать соблюдение этих требований будут сотрудники полиции. По поручению главы города специалисты администрации займутся разработкой альтернативного предложения по размещению велосипедной дорожки в другой части города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор города вынес представление о несоответствии велосипедной дорожки на набережной курорта установленным требованиям строительных норм и правил.

"Управление ЖКХ займется организацией работ по демонтажу как самой разметки, так и соответствующих дорожных знаков. Таким образом, вся набережная станет исключительно пешеходной зоной, куда въезжать может только спецтранспорт", — уточняется в сообщении.