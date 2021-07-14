Против женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в среду.

По версии следствия, между нацпарком и коммерческой организацией были заключены договоры на поставку горюче-смазочных материалов для нужд учреждения, в том числе для заправки служебных автомобилей топливом.

"В период с марта 2020 по май 2021 года подозреваемая использовала полученные ей топливные карты, предназначенные для сотрудников парка, в личных целях — для заправки собственного автомобиля", — говорится в сообщении.

При этом подозреваемая давала указания подчиненным сотрудникам вносить в путевые листы и иную документацию недостоверные сведения о том, что, якобы, в указанный период осуществляла заправку топливом служебного, а не личного транспортного средства.

"В результате противоправных действий федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более 100 тыс. руб.", — говорится в сообщении.