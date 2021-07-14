"Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений. По итогам визита российской делегации Оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городами Хургада и Шарм-эль-Шейх", — сообщили в оперштабе.

Там сообщили, что возможность возобновления авиасообщения с городами Хургада и Шарм-эль-Шейх обсуждалась на заседании оперштаба в связи с подписанием президентом РФ указа, отменяющего запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в города Египта, и по поручению главы оперативного штаба Татьяны Голиковой руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом.

Также указом отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были не разрешены, хотя постоянно появлялась информация о скором снятии запрета.