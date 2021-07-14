16 июля все аэроэкспрессы между "Шереметьево" и Белорусским вокзалом будут курсировать по стандартному расписанию за исключением рейса отправлением в 23:45 из аэропорта — он будет отменен.

17 июля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. Из аэропорта поезда проследуют в 5:15, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные аэроэкспрессы будут отменены.

18 июля поезда в сторону "Шереметьево" будут следовать по стандартному расписанию каждые 30 минут с 12:05. До 11:35 включительно все поезда будут отменены за исключением рейса в 6:00. Из аэропорта движения поездов не будет до 11:45 включительно, с 12:15 поезда будут курсировать по стандартному графику.

Во время отмен поездов компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Автобусы будут отправляться каждые 10 минут в часы пик и каждые 15 минут в остальное время.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, отмечает компания.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".