"Принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию", — говорится в сообщении оперштаба в среду.

Отмечается, что в Австрию по маршруту Санкт-Петербург — Вена будет 2 рейса в неделю, в Бельгию по маршруту Санкт-Петербург — Брюссель также 2 рейса в неделю. В Болгарию по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас частота полетов увеличатся с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — София, Санкт-Петербург — Варна, Санкт-Петербург — Бургас частота вырастет до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте, по маршруту Екатеринбург — Варна можно будет летать с частотой 1 рейс в неделю.

Кроме того, увеличено число рейсов в Венгрию (по маршруту Москва — Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с частотой 2 рейса в неделю), Грецию (по маршрутам Москва — Салоники и Москва — Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (по маршруту Москва — Бейрут с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватию (по маршруту Москва — Загреб с 2 до 3 рейсов в неделю, по маршрутам Москва — Сплит и Москва — Дубровник с 2 до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (по маршруту Москва — Аддис-Абеба с 3 до 4 рейсов в неделю).

"Также принято решение о возобновлении с 24 июля полетов из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска в иностранные государства с учетом распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", — добавили в оперштабе.