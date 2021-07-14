"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время в РФ возобновлено сообщение с примерно 50 странами.