В частности, вновь устанавливается ограничение по числу посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: в залах допускается занимать не более 50% мест.

Что касается организованного активного и экологического туризма (сплавы по рекам, походы), то до отдыха допустят только тех, кто сделал прививку или предоставил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненного не позднее чем за 72 часа до начала тура.

Также до отдыха допустят тех, кто переболел COVID-19 в течение полугода до даты тура.

Данные подтверждения о перенесенной болезни будут учитываться и при допуске на спортивные соревнования и игры профессиональных клубов.

Отделения Пермского краевого многофункционального центра с 19 июля возвращаются к приему посетителей по предварительной записи.

Также вводятся ограничения по посещению постояльцев учреждений соцобслуживания.

Оперштаб рекомендовал работодателям региона выделить работникам один день выходного в день прохождения иммунизации.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил проработать сокращение время ПЦР-исследований на коронавирус с 48 до 24 часов.

"За неделю зарегистрировано 2 тысячи 463 случая COVID-19, выявлено 14 тысяч 973 контактных лиц — 6,2 на одного больного. Темп прироста по дням увеличился с 0,4 до 0,55, за сегодняшний день он составил 0,57: по этому показателю мы в лидерах среди регионов в РФ. За прошлые сутки выявлено 368 случаев — за четыре недели выросли до этой цифры с 94. По абсолютным показателям заболеваемости Прикамье ежедневно занимает 7-10 строчку по Российской Федерации. Заболевшие есть во всех территориях Пермского края, 53% — в Перми", — приводятся в сообщении слова руководителя краевого управления Роспотребнадзора Виталия Костарева.

По последним данным регионального оперштаба, всего с начала эпидемии в регионе подтверждено почти 66 тыс. случаев коронавируса, свыше 2,8 тыс. человек скончались и около 58,6 тыс. пациентов выздоровели.

Полностью иммунизированы почти 277,3 тыс. жителей, в регион совокупно поступило 450 тыс. комплектов вакцины. На начало 2021 года в крае проживали около 2,58 млн человек.