"Важно не создавать впечатление, что мы теряем контроль над пандемией, чтобы наша туристическая индустрия могла и дальше хорошо работать", — заявил он на пресс-конференции.

Как отмечает портал, это ограничение было необходимо ввести для сохранения летнего туристического сезона. Посетители ночных клубов, кинотеатров, театров также должны быть привиты от коронавируса и соблюдать правила рассадки в зале с соблюдением социальной дистанции.

Между тем, на уличные террасы туристов будут пускать спокойно: там для того, чтобы поужинать им не понадобиться ни сертификат вакцинации, ни ПЦР-тест. Если владельцы заведений будут нарушать правило, то за повторное нарушение будут отнимать лицензию на 60 дней.

С 30 июня всем россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию. Нововведение связано с распространением "индийского" штамма коронавируса и ухудшением эпидемиологической обстановки в России, а также с тем, что некоторые россияне предоставляли поддельные сертификаты вакцинации, а их экспресс-тест оказался положительным.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят на самолет. Код приходит в 0:00 часов дня поездки.