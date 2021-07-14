Кроме того, Ростехнадзор выдал положительное заключение о том, что терминал соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

"В данное время проводится проверка и тестирование всех систем терминала. Следующим шагом в реализации проекта станет приемка в эксплуатацию помещений и оборудования Федеральной таможенной службой и Пограничной службой ФСБ России, подтверждаемая приказом об открытии нового пункта пропуска аэропорта Махачкалы. После этого новый терминал сможет принять первых пассажиров", — отметил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что аэропорт перенес срок ввода в эксплуатацию международного терминала с 2020 года на лето 2021 года.

Строительство международного терминала началось в 2016 году. Его площадь — 8 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 190 пассажиров в час.