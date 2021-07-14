"Ставропольский край с начала 2021 года посетили уже более 550 тыс. человек. Заполняемость санаторно-курортных учреждений практически максимальная, составляет 98%", — сказал Реут в эфире регионального телеканала "Своё ТВ".

В январе-июне "доковидного" 2019 года регион посетили порядка 495 тыс. туристов. Таким образом, турпоток в первом полугодии превысил допандемийный уровень на 11,1%.

Глава министерства отметил, что санатории Ставрополья работают в штатном режиме, ведется вакцинация сотрудников коллективных средств размещения гостей региона, привиты уже 7 тыс. человек.

"Ведется разъяснительная работа, все прекрасно понимают, что необходимо вакцинироваться. Также есть возможность выездной вакцинации. Этим пользуются санатории, чтобы организовать вакцинацию сотрудников на месте. В том числе мы можем организовать вакцинацию и для отдыхающих в санаториях", — добавил Реут.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 организации, большинство из них находятся Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, и Железноводске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей.