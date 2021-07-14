"С начала года край принял 6,2 млн туристов, это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все мы понимаем, что сравнение точное, но не совсем корректное. Необходимо сравнить с "допандемийным", рекордным для санаторно-курортной отрасли края годом, когда край принял 17,3 млн туристов. И сейчас мы видим, что показатель по количеству отдыхающих уже выше на 16%", — сказал Руппель на сессии Законодательного собрания региона в среду.

Он подчеркнул, что гостей сегодня принимают порядка 10 тыс. средств размещения общей вместимостью более 570 тыс. мест, для посещения открыты более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов. На курортах открыто 550 пляжных территорий протяженностью более 113 км.

В течение ближайших трех лет все пляжи в крае будут приведены к единому стандарту, отметил Руппель.

"Санаторно-туристская отрасль — один из основных флагманов развития экономики региона. За период с января по май этого года налоговые поступления от турсферы составили 4,5 млрд рублей (170% к прошлому году) и более 110% к уровню 2019 года. В сегодняшних условиях мы настроены не только на сохранение конкурентоспособности наших курортов, но и на выход на качественно новый уровень", — добавил вице-губернатор.

Популярностью в крае пользуется оздоровительный туризм: в настоящее время на курортах открыто 200 здравниц, что составляет 20% от общего коечного фонда российских санаториев. Также в регионе активно развиваются яхтенный и агарный туризм.

"Мы продолжаем развиваться в направлении культурно-познавательного туризма. В 2020 году впервые был запущен круиз река-море "Ростов-на-Дону — Ейск — порт Кавказ — Новороссийск. Три круиза провели в прошлом сентябре, еще шесть — вне летних месяцев", — сказал Руппель. При этом он отметил, что диверсификация отдыха приводит к тому, что около 40% туристического потока на Кубань сегодня формируется в межсезонье.

Темпы развития санаторно-курортной отрасли отражаются и на притоке инвестиций. В первом квартале 2021 года реализуются 23 инвестсоглашения в сфере туризма на 31,4 млрд рублей, эта сумма на 30% выше, чем в 2019 и 2020 годы. Рекордный показатель туротрасль показала на ПМЭФ: портфель инвестсоглашений вырос втрое.