"Федеральная территория становится полноправным участником эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Здесь имеется хороший задел для устойчивого развития всей туристской сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура", — прокомментировал журналистам принятое решение спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Планируется, что доходы в консолидированный бюджета края составят более 31 млн рублей в год.

Эксперимент по курортному сбору стартовал в июле 2018 года на территории Анапы, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа и ряда поселков Туапсинского района. Размер сбора составлял 10 рублей в сутки для лиц старше 18 лет.

В 2018 году было собрано более 109 млн рублей, в 2019 году — более 150 млн рублей. Средства направляются муниципалитетами на развитие курортной инфраструктуры.

В декабре 2020 г. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве компаний и лиц, которые работают в так называемой федеральной территории "Сириус" получать льготы по НДС, субсидии на уплату таможенных пошлин и на возмещение процентной ставки по кредитам. Законопроект о создании новой федеральной территории был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции. По новой Конституции, помимо трех уровней публичной власти (федеральный, региональный и муниципальный), на территории РФ можно создавать специальные федеральные территории. Законопроект закреплял на законодательном уровне понятие федеральной территории "Сириус", как нового вида публично-правового образования. Речь идет о территории, которая располагается в Краснодарском крае, на Черноморском побережье Сочи — там, где находится основной комплекс олимпийских объектов 2014 года.