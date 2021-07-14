"Накануне в 7 утра двое 16-летних подростка пошли в однодневный поход на гору Сахарная. Последний раз они выходили на связь с родителями днем, в 16:32 мск, когда сообщили, что поднялись на вершину и находятся на высоте 1550 метров и у них все хорошо", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в среду.

В настоящее время их телефоны недоступны.

"Подростки планировали поход одного дня, поэтому палатки и спальников у них не было, фонари также не брали. С собой был небольшой запас еды на день", — говорится в сообщении.

На учете в территориальных органах МЧС туристическая группа не стояла.

"Один из подростков — сочинец, второй — приехал из Нижегородской области", — отмечает пресс-служба.

С базы ЮРПСО МЧС России в район поиска выехала группа спасателей в составе 8 человек. Также о происшествии были оповещены краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" и Служба спасения Сочи.

"Поисковые работы продолжаются. От Южного РПСО МЧС России задействовано 19 человек, 3 единицы техники", — говорится в сообщении.