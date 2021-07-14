С 17 июля возобновляются рейсы в Стамбул из Махачкалы.

Кроме того, с 18 июля Utair запускает новый рейс Грозный — Анталья.

"Осенью 2020 года мы ввели рейсы в Стамбул из Грозного, а в начале 2021 года — из Махачкалы. Маршруты пользовались спросом у пассажиров, поэтому, когда авиавласти разрешили полеты в Турцию, мы оперативно возобновили рейсы", — приводит пресс-служба слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Как сообщалось, 15 апреля оперштаб по борьбе с завозом коронавируса при правительстве РФ запретил выполнение чартерных программ и практически всех регулярных рейсов в Турцию в связи с ростом заболеваемости. Авиасообщение было возобновлено 22 июня после более чем двухмесячного перерыва.